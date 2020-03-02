Balıkesir'de çek senet çetesine operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de çek senet çetesine operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de çek senet çetesine operasyon: 10 gözaltı

6 saat önce

BALIKESİR merkez ve Bandırma ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda silahlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de çek senet çetesine operasyon: 10 gözaltı, System.String[]

BALIKESİR merkez ve Bandırma ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda silahlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 6 silah, 4 milyon liralık çek ve senet ile 295 bin TL para ele geçirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından 'Silahlı suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli yağma, tehdit, yaralama, ihaleye fesat karıştırma, çek senet tahsilatı yapmak, tefecilik, ruhsatsız silah kullanma ve bulundurma' iddialarıyla çete operasyonu başlatıldı. Polis tarafından 3 ay süren takip sonucunda şüphelilerin irtibat kurdukları ev ve iş yerleri belirlendi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Balıkesir merkez ve Bandırma ilçesinde polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda silahlı suç örgütü kurdukları öne sürülen 10 kişi gözaltına aldı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 milyon TL değerinde çek ve senet, 295 bin TL nakit para, 5 tabanca, bir pompalı tüfek ile bunlara ait 56 adet mermi, 1 kelepçe ve el telsizi ele geçirildi. Suçlamalarla ilgili dijital materyallerin de bulunduğu operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi emniyete götürülürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.


Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:09 Kaynak: DHA
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