BALIKESİR'DE ÇELTİK EKİMLERİ BAŞLADI - Son Dakika

BALIKESİR'in Manyas ve Gönen ilçelerinde çeltik ekimi başladı.

Manyas ve Gönen ilçelerinde tarım ürünleri üretiminin başında gelen çeltik ekimine başlandı. Geçtiğimiz yıl 80 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığı, ancak maliyet artışları nedeniyle bu yıl küçük ölçekli çiftçilerin başka ürüne kaçtığını söyleyen Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, '2022 çeltik ekim sezonu Manyas'ta başlamış durumdadır. Bölgede genelde orta dane ekimi yapılıyor. İri dane, orta dane ve ince dane diye üçe ayrılıyor. Gönen ilçesinde ise ekim alanının 100 bin dekar civarında olmasının beklendiği açıklandı. Manyas'ta ağırlıklı olarak Osmancık türü ekiliyor. İnsanlar baldodan kaçıyor, diğer çeşitlerle aynı eş değerde gidiyor' dedi. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Danç, 'Biz üretici olarak elimizden geldiğince yapıyoruz. Bu maliyetlerle malımızı kaça satacağımız belli değil. Geçen yıl harmanda maliyetine ürün sattık. Aradan 3-5 ay geçtikten sonra fiyatlar ikiye katladı. Manyas üreticisinin yüzde 95'i ürününü satmıştı. Biz istikrar olsun istiyoruz. Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz, üretiyoruz. Herkese bol ürün, bol para olsun istiyoruz. Gönlümüzden geçen bu. Yapacak fazla bir şeyimiz yok. Önce verimi bulacağız, sonra fiyat bekleyeceğiz. Mısır ve ayçiçeğine kaçış var sanki. Bu yıl geçen yılla aynı olabilir ya da 5 bin dekar daha az ekim olur kanaatindeyim. Bu yıl bir dekar maliyet icar bedeliyle birlikte 5 bin lira. Maliyeti karşılamanız için bir dekardan 700 kilogram ürün almanız gerekir. Üzerinde verim alırsanız ancak para kazanırsınız' ifadelerini kullandı.

Eskiçatal Mahallesinden üretici Orhan Küçükaslan ise ilçe genelinde çeltik ekimlerinin ağırlıklı olarak traktörler ve sırt motorları ile gerçekleştirildiğini söyledi. Arazisinin küçük olmasından dolayı sırt motoruyla çeltik ekmek zorunda kaldığını belirten Küçükaslan, 'Baldoda dekar başına 20 kilogram, Osmancık türünde ise 25-28 kilogram arası tohum kullanıyoruz' diye konuştu.