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Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakaladı
6 saat önce
Balıkesir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda 13 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:56 Kaynak: AA
Balıkesir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda 13 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, il genelinde ekiplerin yaptıkları uygulamalarda, çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan Edremit'te 3, Ayvalık'ta 2, Gömeç'te bir, Balıkesir'de 7 olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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