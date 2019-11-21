Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 18 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 18 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda çoğunluğu hırsızlık suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:06 Kaynak: İHA
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