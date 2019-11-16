Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
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Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, çoğu yağma suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan 20 kişi yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:36 Kaynak: AA
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