Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 61 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 61 Kişi Yakalandı

2 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde yaptığı operasyonla çeşitli suçlardan aranan 61 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 61 Kişi Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde yaptığı operasyonla çeşitli suçlardan aranan 61 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik yapılan operasyonlar sonucunda, 5'i açık cezaevi firarisi, 2'si kayıp şahıs, 6'sı Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve hırsızlık, dolandırıcılık, borçlar kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan 48 kişi olmak üzere 61 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:53 Kaynak: İHA

Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
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