Balıkesir'de Ceviz ve Badem Üreticilerine Panel

Balıkesir Ticaret Borsası tarafından merkez ve ilçelerdeki ceviz ve badem üreticileri için panel düzenlendi.

Balıkesir Ticaret Borsası tarafından merkez ve ilçelerdeki ceviz ve badem üreticileri için panel düzenlendi.



İlçedeki bir organizasyon merkezinde Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serra Hepaksoy'un sunumuyla gerçekleşen panele, 125 mahalleden üretici katıldı.



Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, panelin açılışında, ithalat oranını düşürerek ekonomik kalkınmanın sağlanması için el birliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.



Kula, ceviz ve bademde iç talebin yüzde 40'ının ülke içinden karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bunların yüzde 60'ını maalesef Amerika, Şili, Ukrayna ve Özbekistan'dan ithal ediyoruz. Türkiye sıralamasında 12'nci sırada yer alıyoruz. Bademde 13'üncü sıradayız. Aramızda Savaştepe, Bandırma, Kepsut, Susurluk, Bigadiç, İvrindi, Sındırgı, Balya ve merkez ilçelerimizin 125 mahallesinden gelen üreticiler mevcut. Bu katılım gösteriyor ki Balıkesir bu konuda ilk sıralara yükselecektir. Hepinizin gayreti ve iyi bir eğitimle üretimi artıracağız. Bu ülke bizim, bu topraklar bizim. Biz tarım ülkesiysek neden 4-5 ülkeden ithalat yapıyoruz. Hep beraber daha bilinçli çalışmalar yaparak üretimimizi yukarıya taşıyacağımız inancındayım."



Paneli üreticilere katkı sağlamak için yaptıklarını aktaran Kula, "Bugün burada gübreleme ve toprak analizi hakkında bilgi sahibi olacağız. İthalata verilen döviz dışında, aşırı gübrelemenin toprağımıza verdiği zarar dikkate alındığında toprak analizinin büyük bir önem taşıdığı aşikar. Bu ithalatı ortadan kaldıracak olan da bizleriz. El birliğiyle bu sorunu ortadan kaldıracağımıza inanıyorum." dedi.



Daha sonra Hepaksoy, gübreleme ve toprak analiziyle ilgili sunum yaptı ve üreticilerin sorularını yanıtladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti

İyi Parti ve CHP'de Karesi Krizi

Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ'den Tutuklandı

İtirafçı Olan Kedicik, 100 Sayfada Adnan Oktar Örgütünün Gerçek Yüzünü Anlattı