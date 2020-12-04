Balıkesir'de çevre dostu zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor - Son Dakika

Balıkesir'de çevre dostu zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

04.12.2020 10:30
Balıkesir'de çevre dostu zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, zeytin çekirdeği, fosil yakıtlara alternatif olarak değerlendiriliyor.

Burhaniye ilçesinde, zeytin çekirdeği, fosil yakıtlara alternatif olarak değerlendiriliyor. İç piyasada kalorifer yakıtı olarak büyük talep gören zeytin çekirdeği, Yunanistan'a da ihraç edilmeye başlandı.

Zeytin üreticisi ortakların getirdiği zeytinler, TARİŞ'in Burhaniye merkez ve Pelitköy'deki fabrikasında sıkılırken, ayrılan çekirdekte çevre dostu yakacak oldu. 15 yıldan beri zeytinlerin makinede ezilip hamur haline getirilmesi sırasında ayrılan zeytin çekirdekleri iç piyasada olduğu gibi Yunanistan'da da ilgi gördü. 6 yıldan bu yana Yunanistan'ın Midilli adasına zeytin çekirdeği gönderiliyor. Çekirdek küspelerinin yerli ve kaliteli kömüre eşdeğer ortalama 4 bin 4 bin 500 kalorisi olduğu belirtilirken, pek çok evde ısınma ihtiyacını karşılıyor. Zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın diğer bir özelliği ise 1 tonda yaklaşık 30-40 kilogram civarında kül (atık) bırakması. Burhaniye TARİŞ Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytinin işlenmesi sırasında çıkarılan zeytin çekirdeği aranan kalorifer yakıtı olurken, yurdun değişik yerlerine gönderilen zeytin çekirdeğinin 6 yıl önce Yunanistan'a ihracına başlandı. Burhaniye'de piyasaya 25 kiloluk torbalarda sunulan zeytin çekirdeği, 1400 kiloluk torbalarla da ihraç ediliyor. Yapılan anlaşmaya göre, Yunanistan'ın bu yıl 270 ton zeytin çekirdeği gönderilecek. 90 tonluk ilk bölüm de gönderildi. Bu yıl bin 500 üretim planlandı. Yunanistan'ın zeytin çekirdeğini sevdiğini anlatan S.S. 76 No'lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Nadir Karayaz, "15 yıldan beri zeytin çekirdeği üretmekteyiz. Zeytin çekirdeğinin yurt içine satışını yapmakla beraber komşumuz Yunanistan'a Midilliye de ihraç yapmaktayız. 6 seneden beri ihracatımıza devam ediyoruz. Bu günde sezonun ilk partisinin sevkiyatını yapıyoruz. Çevre dostu olan bu yakıtın 4 bin 4 bin 500 kalori gibi ısısı var. Yunanistan da bunu sevdi. Bu gün ilk partimizi gönderiyoruz. Devamı da olacak" dedi.

Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk de, " Bu yılda çekirdeği hem iç piyasaya hem yurt dışına satmaktayız. Bu yılda Yunanistan'a gönderiyoruz. İlk partiyi 90 tonluk ilk partiyi bu gün yüklüyoruz. Sevkiyat devam edecek. Bunun yanında diğer ülkelerden de arayışlar başladı. Daha önce Almanya'dan inşaat sektörü için aramışlardı. Yakın zamanlarda İspanya'dan da araştırma yaptılar. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Çekirdeğin hem çevreci hem doğa dostu güzel bir yakıt. Bunu herkes değerlendirmeye çalışıyor. Tabi iç piyasada satışlarımız devam ediyor. Her yıl üretim zeytinin rekoltesine göre artış veya azalış göstermektedir. Bu yıl bin 500 ton üretim planladık" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de çevre dostu zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor
Balıkesir'de çevre dostu zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor
Balıkesir'de çevre dostu zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor
Balıkesir'de çevre dostu zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor
Balıkesir'de çevre dostu zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor
Balıkesir'de çevre dostu zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor
Balıkesir'de çevre dostu zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Yunanistan, Burhaniye, Zeytin, Tariş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de çevre dostu zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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