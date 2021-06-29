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Balıkesir'de çevreyi kirletenlere karşı mücadele sürüyor - Son Dakika

Balıkesir'de çevreyi kirletenlere karşı mücadele sürüyor

29.06.2021 11:53
Balıkesir'de çevreyi kirletenlere karşı mücadele sürüyor, System.String[]

Balıkesir'de müsilajla (deniz salyası) mücadele sürerken çevreyi kirletenlere yönelik denetimler de hız kazandı.

Balıkesir'de müsilajla (deniz salyası) mücadele sürerken çevreyi kirletenlere yönelik denetimler de hız kazandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi'nde kirliliğin azaltılması için oluşturulan 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

"Müsilaj Temizleme Seferberliği"nde, 8 Haziran'dan bu yana Balıkesir'in Marmara kıyıları ve açıklarından 776 metreküp müsilaj toplandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, eylem planını titizlikle uygulamaya geçirdiklerini söyledi.

Tüm kurumlarla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Şıldak, "En öncelikli çalışmamız da yüzeyde yapılan müsilaj temizliği. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kiraladığı gemi ile kıyıdan vidanjör ve diğer sistemlerle her gün toplama yapıyoruz." dedi.

Şıldak, denetimlere büyük önem verdiklerini anlatarak, gerek sanayi tesisleri gerek şehir arıtmaları gerekse evsel atıkların Marmara Denizi'nde kirlilik oluşturacak boyuta taşınmaması için önlem aldıklarını dile getirdi.

Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Şıldak, "Yılbaşından itibaren denetim sayısı 450'ye ulaştı. Bu işletmelerden 121 numune aldık ve 13 işletmeye para cezası uygulandı. Toplam idari para cezası miktarımız 1 milyon 448 bin liraya tekabül etmektedir." diye konuştu.

Vali Şıldak, faaliyeti durdurulan 5 işletmenin, kendilerine tanınan süre içinde eksikliklerini gidermeleri halinde tekrar çalışmaya başlayabileceğini bildirdi.

Çevreyi temiz tutmayı, suların kirlenmesini önlemeyi amaçladıklarına dikkati çeken Şıldak, "Tavizsiz bir şekilde Marmara veya diğer sularımızda kirlilik oluşturan bütün unsurlarla amansız bir şekilde mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şıldak kentin Ege Denizi'ndeki kıyılarında müsilaj görülmediğini sözlerine ekledi.???????

Balıkesir'de çevreyi kirletenlere karşı mücadele sürüyor
Balıkesir'de çevreyi kirletenlere karşı mücadele sürüyor
Balıkesir'de çevreyi kirletenlere karşı mücadele sürüyor
Balıkesir'de çevreyi kirletenlere karşı mücadele sürüyor
Balıkesir'de çevreyi kirletenlere karşı mücadele sürüyor

Müsilaj Temizleme Seferberliği, Marmara Denizi, Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de çevreyi kirletenlere karşı mücadele sürüyor - Son Dakika


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