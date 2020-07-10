Balıkesir'de cezaevi kaçağı yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kasten adam öldürme ve basit yaralama suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi kaçağı jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kasten adam öldürme ve basit yaralama suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi kaçağı jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl, "Basit Yaralama" suçundan 2 ay 15 gün olmak üzere toplam 12 yıl 15 gün hapis cezası bulunan M.Ö. isimli şüpheli Bigadiç ilçesi Yeşildere Mahallesi'ne geldiği tespit edilerek icra edilen kapsamlı araştırma ve çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan M.Ö. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Bigadiç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 20:05 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de cezaevi kaçağı yakalandı - Son Dakika
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