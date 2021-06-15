Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü - Son Dakika

Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü
15.06.2021 15:49
Balıkesir Edremit ilçesinde cezaevinden izinli çıkan bir gencin, anne babasını kesici alet ile öldürdüğü iddia edildi. İleri sürülen iddiaya göre; kavga sesleri nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri evin balkonunda bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenini buldu. Bu esnada evin kapısında bekleyen polis ekibi, cinayet zanlısı M.D.'yi evden çıkmak isterken yakaladı.
Balıkesir'de meydana gelen korkunç olayda;Cennetayağı Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ikametin kapısını çalmaya başladı. Kapı açılmayınca ekipler bitişik yan dairenin camından eve girdi. Evin balkonunda bir kadın ve bir erkeğin kanlar içindeki cansız bedenleri ile karşılaşıldı. Bu sırada evin kapısında bekleyen polis ekibi, cinayet zanlısı M.D.'yi evden çıkmak isterken yakaladı.
35 SUÇ KAYDI VARMIŞ
Oğullarının bıçaklı saldırısına uğradığı düşünülen anne Sevgi D.(46) ve baba Şenol D'nin (47) cenazeleri olay yerinden alınarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Sabah saatlerinde ise cinayet şüphelisi M.D. geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirilerek savcılık soruşturmasına alındı. Cinayet şüphelisi M.D.'nin bir süre önce İzmir T Tipi Kapalı Cezaevinden izinli çıktığı ve uyuşturucu madde kullanımı dahil 35 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
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