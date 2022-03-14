Balıkesir'de çiçek hırsızı kadın, güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de çiçek hırsızı kadın, güvenlik kamerasına yakalandı

14.03.2022 11:18
Balıkesir'de çiçek hırsızı kadın, güvenlik kamerasına yakalandı

Burhaniye ilçesinde, çiçek hırsızı genç kadın, güvenlik kamerasına yakalandı.

Burhaniye ilçesinde, çiçek hırsızı genç kadın, güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Enver Güreli Caddesi 2037 sokakta oturan 60 yaşındaki Kemal İşi, yaşanan hırsızlık olayları üzerine geçtiğimiz yıl evine güvenlik kamarası taktırdı. Evinin bahçesinde rengarenk çiçekler yetiştiren Kemal İşi'nin bahçe girişinde bulunan çiçeklerinden biri geçtiğimiz gece çalındı. Çiçek hırsızı da kameraya yakalandı. Kamera görüntülerinde, gece yarısı sokağa gelen genç bir kadın bir süre keşif yaptıktan sonra çiçeklerin en güzelini saksısı ile birlikte alarak sokaktan ayrılıyor. Hırsıza seslenen Kemal İşi, istenmesi halinde çiçek vereceğini ve hırsızlığa gerek olmadığını söyledi. Daha önce de hırsızlık yaşandığını anlatan 3 çocuk babası Kemal İşi, "Geçen yıl da çiçeklerimiz çalınmıştı. Kamera koydum. Yine çiçek hırsızlığı yaşandı. Kamerada da göründü alan kişi. Ablam çalmana gerek yoktu. İstesen senin için de üretirdim. Hırsızlığa ne gerek var. İstesen verirdim" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de çiçek hırsızı kadın, güvenlik kamerasına yakalandı
Balıkesir'de çiçek hırsızı kadın, güvenlik kamerasına yakalandı
Balıkesir'de çiçek hırsızı kadın, güvenlik kamerasına yakalandı
Balıkesir'de çiçek hırsızı kadın, güvenlik kamerasına yakalandı

YORUMLAR
500
Ankara'da projektör hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı Ankara'da projektör hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı Balıkesir'de rahatsızlanan kadın, kar küreme çalışması sonrası hastaneye kaldırıldı Balıkesir'de rahatsızlanan kadın, kar küreme çalışması sonrası hastaneye kaldırıldı Mikolayiv'deki saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı Mikolayiv'deki saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de çiçek hırsızı kadın, güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı
11:16 14 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,84'ten işlem görüyor
11:00 Haftanın ilk gününde altının gram fiyatı 942 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Katiliyle fotoğraf bile çekinmiş! 23 yaşındaki gencin katili arkadaşı çıktı!
10:49 İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu!
10:43 Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
10:19 Yıllar sonra gelen intikam: Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:26:27. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de çiçek hırsızı kadın, güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement