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Balıkesir'de çıkan orman yangını 200 metrekarede kontrol altına alındı

37 dakika önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını gözetleme kulelerindeki gözcülerin dikkati sayesinde 200 metrekarede söndürüldü.

Balıkesir'de çıkan orman yangını 200 metrekarede kontrol altına alındı, System.String[]

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını gözetleme kulelerindeki gözcülerin dikkati sayesinde 200 metrekarede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Cınarlıhan Gelinderesi mevkinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden orman yangın kulelerinin ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arozöz, bir tanker ve helikopter sevk edildi. Başlama aşamasındaki yangın, yapılan hızlı müdahale ile ancak 200 metrekare alana zarar verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Havran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:38 Kaynak: İHA
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