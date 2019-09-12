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Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kaz Dağları'nda çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kaz Dağları'nda çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 10 kilometre mesafedeki Kumluca mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden gözetleme kulesindeki nöbetçinin ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevli bir helikopter, 3 arazöz ve 2 tanker sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında 2 dekarlık çam ormanı zarar gördü.

Kaz Dağları, Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:50 Kaynak: AA
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