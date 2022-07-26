Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü

26.07.2022 17:33
Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Balıkesir'in Balya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Balıkesir'in Balya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çalova ve Dumanlar mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine, yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 kara ekibi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 1 itfaiye aracı ile karadan, 3 helikopter, 2 uçak ile havadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Balıkesir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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