Balıkesir'de çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü
1 saat önce
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki çöplükte çıkan yangın nedeniyle 10 dekarlık zeytinlik zarar gördü.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:51 Kaynak: AA
'in Erdek
ilçesindeki çöplükte çıkan yangın nedeniyle 10 dekarlık zeytinlik zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Erdek ilçe merkezi ile Ocaklar Mahallesi arasında bulunan çöplükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin çevredeki zeytin bahçelerine sıçraması üzerine bölgeye Erdek ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri sevk edildi.
Yangına karadan arazözlerle, havadan ise Edremit
Orman İşletme Müdürlüğü üssünden kalkan helikopterle müdahale edildi.
Ekiplerin 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında 10 dekar zeytinlik zarar gördü.
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