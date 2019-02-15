Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Çin'in Doğu Türkistan Politikasına Tepkiler

Balıkesir'de Çin'in Doğu Türkistan Politikasına Tepkiler

20 dakika önce

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar, Balıkesir'de protesto edildi.

Balıkesir'de Çin'in Doğu Türkistan Politikasına Tepkiler, System.String[]
Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar, Balıkesir'de protesto edildi.

Tarihi Zağnos Paşa Camisi bahçesinde, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına okuyan Anadolu Gençlik Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ersin Güçlü, Doğu Türkistan'ın işgaliyle başlayan zulüm ve işkencelerin sürekli yeni bir boyut kazandığını söyledi.

Güçlü, şöyle konuştu:

"Doğu Türkistan, dünyanın en büyük açık hava cezaevine dönüşmüştür. Çin zindanlarında 350 bin Müslümanın bulunduğu iddia ediliyor. Sadece Müslüman oldukları için hapse atılan Uygurlu kardeşlerimiz kötü şartlar altında. Doğu Türkistan üzerindeki baskılar artarken yaşanan zulümler, her zaman olduğu gibi BM'nin gündemine yine girememiştir."

Katılımcılar, basın açıklamasının okunmasının ardından dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:39 Kaynak: AA

Uygur, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Balıkesir, Güncel
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