Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Cinayet

Balıkesir'de Cinayet

28 dakika önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde, üvey babasını silahla öldüren kişi gözaltına alındı.

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Balıkesir'in Havran ilçesinde, üvey babasını silahla öldüren kişi gözaltına alındı.

Eski sanayi sitesinde motosiklet tamirciliği yapan M.N.K. (35) ile üvey babası S.S. (56) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dükkanından av tüfeğini alan M.N.K, üvey babasına ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.S, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.S, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan bir süre sonra yakalanan M.N.K, polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:36 Kaynak: AA

Havran, Balıkesir, Güncel
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