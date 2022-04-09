Balıkesir'de cinayet: Oğlunu satırla keserek öldürdü - Son Dakika
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Balıkesir'de cinayet: Oğlunu satırla keserek öldürdü

09.04.2022 20:17
Balıkesir'de cinayet: Oğlunu satırla keserek öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde baba oğul arasında çıkan tartışmada baba oğlunu satır ile keserek ölümüne neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde baba oğul arasında çıkan tartışmada baba oğlunu satır ile keserek ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Altınkum Mahallesi, Dalyan Mevkii, Kayalıklar bölgesinde M.S. (58) ile oğlu Barış S. (32) arasında ailevi nedenler ile tartışma çıktı. Araç içerisinde şüpheli M.S. satır ile oğlu Barış S.'yi kol, baş, boyun ve çene kısımlarından yaraladı. Barış S., aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Baba M.S. ise olay yerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Timleri tarafından gözaltına alındı. Barış S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

(Emrah Elmas/İHA)

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Balıkesir'de korkunç cinayet! Cani baba, oğlunu satırla keserek öldürdü Balıkesir'de korkunç cinayet! Cani baba, oğlunu satırla keserek öldürdü

Balıkesir, Altınkum, Edremit, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de cinayet: Oğlunu satırla keserek öldürdü - Son Dakika


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