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Balıkesir'de cinayet suçundan 14 yıl hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de cinayet suçundan 14 yıl hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı

08.02.2022 16:15
Balıkesir'de cinayet suçundan 14 yıl hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı

Balıkesir'de cinayet suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Balıkesir'de cinayet suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 yıl önce Atatürk Mahallesi Işık Sokak'ta çıkan kavgada Erdinç Ö'yü öldüren ve hakkında verilen 14 yıl mahkumiyet kararı kesinleşen firari Emin P'nin (23) saklandığı evi tespit etti.

Sabah saatlerinde eve operasyon düzenleyen ekipler, bu kişiyi kaçmak üzereyken gözaltına aldı.

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Emin P, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Balıkesir'de cinayet suçundan 14 yıl hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'de cinayet suçundan 14 yıl hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Cinayet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de cinayet suçundan 14 yıl hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de cinayet suçundan 14 yıl hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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