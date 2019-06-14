Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de ciritçiler meydana çıktı
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Balıkesir'de ciritçiler meydana çıktı

31 dakika önce

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen ve 3 gün sürecek Balıkesir Atlı Cirit İl Birinciliği Müsabakaları başladı.

Balıkesir'de ciritçiler meydana çıktı, System.String[]
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen ve 3 gün sürecek Balıkesir Atlı Cirit İl Birinciliği Müsabakaları başladı. Sındırgı ilçesinde panayır alanında başlayan müsabakaların ilk gününde, Sındırgı Akıncılar Cirit Spor Kulübü ile Sındırgı Diriliş Atlı Cirit Spor Kulübü arasındaki gerçekleşen müsabakayı Diriliş Atlı Cirit Spor Kulübü kazandı.
Çok sayıda Balıkesirli tarafından izlenen müsabakadaki mücadele büyük beğeni topladı.
Pazar gününe kadar sürecek organizasyonda, Sındırgı Akıncılar Cirit Spor Kulübü, Sındırgı Diriliş Atlı Cirit Spor Kulübü ve Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulüpleri kıyasıya mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:36 Kaynak: AA
Sındırgı, Balıkesir, Spor
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