Balıkesir'de çoban köpeklerini zehirleyip koyunları çaldıkları iddia eden zanlılar yakalandı - Son Dakika

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda zanlılar M.A. ve U.U. gözaltına alındı.

Olayla ilgili oluşturulan özel ekip ve Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, M.A. ve U.U'nun, H.T'ye ait 2 çoban köpeğini zehirleyerek 53 koyunu çaldıkları tespit edildi.

İskele Mahallesi'ne yakın arazide, Ilıca mevkisindeki ağılından 53 küçükbaş hayvanı çalınan H.T, Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat ederek şikayetçi oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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