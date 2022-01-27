Balıkesir'de "Çocuk Üniversitesi Projesi" hayata geçiriliyor - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Altıeylül Belediyesi ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Çocuk Üniversitesi İş Birliği Protokolü imzalandı.

İmza töreni, Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen protokol, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren tarafından imzalandı.

Protokol ile Altıeylül'de ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenim gören 4-7. sınıf öğrencileri içerisinde her yıl, belirli sayıda yetenekli çocuğun yeteneklerine uygun destek eğitimi almaları sağlanarak, yeteneklerinin ve özgüvenlerinin geliştirilmesinin yanı sıra, sanat ve spor faaliyetleri ile ruh ve beden gelişimlerine destek verilmesi; ücretsiz programlar vasıtasıyla da öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Törende birer konuşma yapan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, Çocuk Üniversitesi projesiyle ilgili duygu ve temennilerini paylaşırken, gerçekleştirilecek olan iş birliğinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Tören, iş birliği protokolünün imzalanmasının ardından hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi. Törenin ardından katılımcılar, Çocuk Üniversitesinin sınıf ve atölyelerinin de yer aldığı Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezini inceledi.