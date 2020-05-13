Balıkesir'de çocuklar sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı - Son Dakika

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.



Ayvalık'ta, 2 ay sonra evlerinden çıkan çocukların sevinci ise görülmeye değerdi.

Saat 11.00 olmasıyla birlikte ebeveynleriyle birlikte kendilerini ilçenin cadde ve sokaklarına atan 14 yaş altı çocuklar, parklarda gönüllerince oynarken, bazıları da kaykay ile kaydı, bisiklet sürerek günün tadını çıkardı.



Evleri deniz kıyısına yakın olan çocuklar ise sahil bandında köpeklerini gezdirirken, bazıları ise denize girerek 4 saatlik özgürlüğü serinleyerek değerlendirdi.



4 saatlik özgürlüğü evlerine yakın noktada denize girip serinleyerek değerlendiren 10 yaşındaki Vito Tuncel, "2 ay süresince evde dört duvar arasında kalmaktan aşırı stresliydim. Bu stresimi üzerimden atmak için ağabeyim ve çok sevdiğim köpeğimle birlikte denize girdim. Şu anda kendimi çok mutlu ve sevinçli hissediyorum" dedi.



Denizde yüzerken eliyle balık yakaladığını söyleyen Vito'nun 12 yaşındaki ağabeyi Sam Tuncel ise, çok mutlu olduğunu söyledi.



Öte yandan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri de 60 gün aradan sonra sokağa çıkan miniklere çikolata ikramında bulunurken, maskesi olmayanlara da maske hediye etti.