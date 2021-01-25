Balıkesir'de çöken ahşap köprüden dereye düşerek suya kapılan kadın öldü - Son Dakika

Faruk Gezer'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dereye düşen bu kişilerden Nuran Gezer, suda yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Eşi ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Balıkesir 'in Havran ilçesine bağlı kırsal Tarlabaşı Mahallesi'nde, üzerinde bulundukları ahşap köprünün çökmesi sonucu dereye düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.

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