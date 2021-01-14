Balıkesir'de Covid-19 aşılaması başladı - Son Dakika

Balıkesir'de Covid-19 aşılaması başladı

14.01.2021 14:31

Balıkesir'de Covid-19 aşılaması başladı Covid-19 aşıları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yapılmaya başladı.

Balıkesir'de Covid-19 aşılaması başladı

BALIKESİR - Covid-19 aşıları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yapılmaya başladı.

Covid-19 pandemisine karşı uygulanan kitlesel aşılanma Balıkesir'de de başladı. Atatürk Şehir Hastanesi'nde kurulan aşı odalarında sağlık personelleri randevu sistemi ile aşı oldu. İlk aşıları olan sağlıkçılar, aşıya güvendiklerini söyledi. Hastane Başhekim Vekili Özkan Aydeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda 25 polikliniği Covid-19 aşı odası olarak belirlediklerini söyledi.

Kamu ve özel hastanelerde çalışan tüm sağlık çalışanlarına randevu alarak aşı uygulamasının yapıldığını belirten Aydeniz, "Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımıza da yine bu polikliniklerimizde aşı uygulaması yapılacaktır. İnşallah aşının ardından bu süreci daha iyi bir şekilde geçireceğiz. Polikliniklerimizin her 10 dakikada bir randevuları açık. 15 polikliniğimiz saat 17.00'a kadar, 17.30'dan itibaren saat 00.00'a kadar ise adına aşı tanımlaması yapılan herkes burada aşısını yaptırabilecek. Tüm ilçelerimizde aile sağlığı merkezlerimizde de aşılama başlamış durumda" dedi.

Aşı olan Radyoloji Uzmanı Doktor Ahmet Çelik de aşının güvenli olduğunu dile getirdi. Tüm vatandaşlara aşı olmaları tavsiyesinde bulunan Çelik, "Herkese aşı olmaları için hastanelere başvurmalarını tavsiye ediyorum. Herhangi bir yan etki oluşmadan aşı olduk, ağrı sızı olmadı." dedi.

Aşılamanın gece ve gündüz randevu sistemi ile süreceği öğrenildi.

Balıkesir'de Covid-19 aşılaması başladı
Balıkesir'de Covid-19 aşılaması başladı
Balıkesir'de Covid-19 aşılaması başladı
Balıkesir'de Covid-19 aşılaması başladı

Mustafa Kemal Atatürk, Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Balıkesir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Balıkesir'de Covid-19 aşılaması başladı - Son Dakika


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