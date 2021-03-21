Balıkesir'de Covid-19 tedbirlerinin kapsamı genişletildi - Son Dakika

Balıkesir'de Covid-19 tedbirlerinin kapsamı genişletildi

21.03.2021 09:56
Balıkesir'de Covid-19 tedbirlerinin kapsamı genişletildi, System.String[]

Balıkesir'de son günlerde mutasyonlu virüsün yayılımının artması üzerine yeni tedbirler alındı.

Balıkesir'de son günlerde mutasyonlu virüsün yayılımının artması üzerine yeni tedbirler alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde marketlerin otoparkları ve çocuk parkları kapatılacak, site ve apartman yöneticilerine yapılacak tebligatla ev ziyaretleri yapılmaması konusunda vatandaşlar uyarılacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplanarak önemli kararlar aldı. Yapılan toplantıda korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. Balıkesir genelinde özellikle son günlerde mutasyonlu virüsün yayılımının artması sonucunda alınan kararlar şöyle sıralandı:

"1- İl Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından daha önce alınan kararlar doğrultusunda HES kodu sorgulaması yapılarak girilecek yerler belirlenmiştir. Bu yerlere ilave olarak berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile marketlere HES kodu sorgulaması yapılarak girilebilmesine, bu işletmelerin müşterilerini HES kodu sorgulaması yaparak kabul edebilmelerine,

2- Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde marketlerin otoparklarının kapatılmasına, marketlerin müşterilerin araçlarıyla gelmelerini önleyici tedbirleri almasına,

3- Çocuk parklarının, çocuk oyun grubu bulunan alanların ve sitelerin içinde yer alan çocuk oyun alanlarının belediyeler ve site yönetimleri tarafından kullanıma kapatılmasına,

4- Şehirlerarası otobüs terminallerine girişlerde HES kodu sorgulamasının yapılmasına, bu konuda belediyeler ve ilgili kolluk birimleri tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,

5- Masada veya ayakta müşteri kabul etmeden sadece esnafa götürerek içecek servisi yapabilen kahvehane, kıraathane, çay ocağı ve çay bahçesi gibi işletmelerin kurallara uygun olarak çalışmaları konusunda sıkı şekilde denetlenmesine, bu denetimlerin ilgili kolluk birimi, belediye zabıtası, ilgili oda ve diğer denetim ekipleri tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilmesine, tedbirleri ihlal eden işletmelere idari para cezası verilmesine ve kademeli olarak faaliyetlerinin durdurulmasına,

6- Artan yoğunluk nedeniyle piknik ve mesire alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısının alan büyüklüğü göz önüne alınarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenmesine ve bu yerlerin işletilmesinden sorumlu olan kuruluşlar tarafından girişlerin buna göre düzenlenmesine, ayrıca piknik ve mesire alanlarına girişte HES kodu sorgulaması yapılmasına,

7- Sahil bantları ile yoğunluk yaşanan cadde ve meydanlarda bulunan oturma banklarına aynı anda en fazla iki kişinin mesafeli olarak oturabilmesine imkan sağlayacak şekilde belediyeler tarafından ivedi olarak tedbir alınmasına,

8- Kaymakamlıklar tarafından site ve apartman yöneticilerine yapılacak tebligat çerçevesinde her tür ev ziyaretinin yapılmaması, ayrıca vaka tanısı olan ve temaslı kişilerin ikametlerinden dışarı çıkmaması ve bu ikametlere ziyaretçi kabul edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunulmasına,

9- Yukarıda belirtilen kararların hassasiyetle uygulanması konusunda kaymakamlıklar tarafından koordinasyonun sağlanması ve gereken tedbirlerin alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir." - BALIKESİR

Balıkesir'de Covid-19 tedbirlerinin kapsamı genişletildi
Balıkesir'de Covid-19 tedbirlerinin kapsamı genişletildi
Balıkesir'de Covid-19 tedbirlerinin kapsamı genişletildi

Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs, Balıkesir, HES kodu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Covid-19 tedbirlerinin kapsamı genişletildi - Son Dakika


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