Balıkesir'de cumartesi günleri kurulan semt pazarı cuma gününe alındı - Son Dakika

Balıkesir kent merkezinde cumartesi günleri kurulan semt pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma gününe alındı.

Altıeylül Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle semt pazarı cuma günü kurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, daha önce de benzer uygulamalar yaptıklarını ve vatandaşların mağdur olmaması için bu kararı aldıklarını belirtti.

Ayrıca pazar yerlerindeki hijyen konusuna özen göstermeye devam edeceklerini bildiren Avcı, "Pazarcı esnafı zabıtamıza yardımcı olur, vatandaşlarımız da mesafe kuralına uyarsa pazar yerlerinde bir sorun yaşamayız. Bu hassas dönemde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edelim." ifadelerini kullandı.