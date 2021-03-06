Balıkesir'de cumartesi heyecanı - Son Dakika

Balıkesir'de cumartesi heyecanı

06.03.2021 13:31

Balıkesir'de cumartesi heyecanı Uzun bir süredir hafta sonu kısıtlaması uygulanan Balıkesir'de Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla beraber vatandaşlar dışarıya akın etti.

Balıkesir'de cumartesi heyecanı

BALIKESİR - Uzun bir süredir hafta sonu kısıtlaması uygulanan Balıkesir'de Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla beraber vatandaşlar dışarıya akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan kabine toplantısı sonrasında yaptığı normalleşme açıklamalarında birçok ilde hafta sonu sokağa çıkma yasakları kalkarken Balıkesir'in çok yüksek riskli il olması dolayısıyla sadece Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalktı ve Pazar günü kısıtlamalar devam edecek. Cumartesi günü kısıtlamanın kaldırılmasıyla dışarıya akın eden vatandaşlar günün tadını çıkardı. Kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde kolluk kuvvetleri denetimlerine sıkı bir şekilde devam ediyor. Her ne kadar yetkili mercilerden sık sık uyarılar yapılsa da Balıkesir'in kırmızı listede yer almasına rağmen bazı vatandaşlarda maske ve mesafe kurallarına uymadıkları görülüyor. Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla beraber kalabalığın oluştuğunu ifade eden Ahmet Üstün "Kabine toplantısından sonra Balıkesir kırmızı listeye girmiş. Ne kadar kırmızı listeye girsek de biz kendimiz dikkat etmediğimiz sürece bu listeden çıkamayız. Ama Cumartesi günü sokakları bu kadar kalabalık beklemiyordum ama biraz kalabalık var" dedi. Balıkesir'in Karesi İlçesi'nde esnaflık yapan Ersan Kaya ise Cumartesi günü kısıtlamanın kalkması sonrasında insanların sokağa çıkması esnafı hareketlendirdiği için avantaj olduğunu dile getirerek şunları söyledi "En azından Cumartesi günü insanların sokağa çıkması esnafı hareketlendirdiği için avantaj oldu biraz. Sokaklar hareketlendi, insanlar da bunalmıştı artık. İnşallah Pazar günümüz de serbest olur. Sürekli olarak sağlık çalışanları, belediye ve valilik tarafından da denetlemeler yapılıyor. Güzel de oluyor. İnşallah kurallara daha çok riayet edilir ve bu yasaklar bir an önce kalkar."

Balıkesir'de cumartesi heyecanı
Balıkesir'de cumartesi heyecanı
Balıkesir'de cumartesi heyecanı
Balıkesir'de cumartesi heyecanı
Balıkesir'de cumartesi heyecanı
Balıkesir'de cumartesi heyecanı
Balıkesir'de cumartesi heyecanı

Cumartesi, Balıkesir, Kabine, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de cumartesi heyecanı - Son Dakika


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