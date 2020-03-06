Balıkesir'de Curling heyecanı - Son Dakika
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Balıkesir'de Curling heyecanı

6 saat önce

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okul sporlarında bu yıl yeni branşlar ekledi.

Balıkesir'de Curling heyecanı, System.String[]

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okul sporlarında bu yıl yeni branşlar ekledi. Okul Sporları bünyesinde Balıkesir'de ilk kez floor curling oynandı.


Okullararası Floor Curling Gençler ve Yıldızlar İl Birinciliği yarışmaları, fikstür çekimi sonrası Kurtdereli Spor Salonunda start aldı. Okullar Floor Curling müsabakalarına Yıldızlar ve Gençler olmak üzere 44 takım ve 130 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen Okullar arası Floor Curling Müsabakalarına Gençlerde toplam 9 takım, Yıldızlarda ise 35 takım katıldı. Kurtdereli Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular takım halinde birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Floor Curling Balıkesir İl Birinciliği müsabakalarına katılımın oldukça yoğun olması bu spor dalının gelişmesi ve yaygınlaşması adına mutluluk verici" dedi. Arıcıoğlu; müsabakaların ardından birinci olan takımın Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek, Türkiye şampiyonasına katılacak takımlara ve sporculara başarılar diledi. - BALIKESİR

Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:49 Kaynak: İHA
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