Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Dam Çöktü, 2 İnek Telef Oldu

Balıkesir'de Dam Çöktü, 2 İnek Telef Oldu

26 dakika önce

Balıkesir'de dam çöktü, 2 inek telef oldu -2 inek telef oldu, 5 büyükbaş hayvan yaralandıBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde içerisinde büyükbaş hayvanların bulunduğu bir damın çatısı çöktü.

Balıkesir'de dam çöktü, 2 inek telef oldu
-2 inek telef oldu, 5 büyükbaş hayvan yaralandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde içerisinde büyükbaş hayvanların bulunduğu bir damın çatısı çöktü.
Bandırma'nın Edincik Mahallesi Kumlar Mevkii'nde A.G.'ye ait hayvan damının çatısı çöktü içerisinde 15 büyükbaş hayvanın bulunduğu damın çatısının çökmesi ile hayvanlar göçük altında kaldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ve Edincik İtfaiye Müfrezesine bağlı ekiplerin müdahale ettiği olayda çöken çatının altında kalan 15 büyükbaş hayvandan 2'si telef olurken, 5'i ağır yaralı, 8'i ise sağ olarak kurtarıldı. Hayvan damının içerisinde bulunan bir köpekte yine itfaiye ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.
Meydana gelen olayda telef olan hayvanlar dışında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:20 Kaynak: İHA

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