Balıkesir'de davulla keşkek dövme geleneği devam ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'de yemekli düğünlerin özel menüsü keşkek, yıllardır davul zurna eşliğinde dövülerek hazırlanma geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Balıkesir'de özellikle köy düğünlerinin olmazsa olmazların başında gelen Keşkek, bir çok yerde mikser türü makine ile hazırlanıp servis yapılırken Burhaniye'nin kırsal mahallelerinde, keşkek atadan kalma yöntemlerle hazırlanıyor. Davul ve klarnet eşliğinde, kazanlarda keşkek döven gençlerin boynundan havluda eksik edilmiyor. Bir yandan ritim kazandırmak bir yandan da düğünün başlamasının işareti olarak yorumlanan keşkeğin davul zurna eşliğinde dövülmesi Burhaniye yöresinde geleneksel olarak devam ettiriliyor.

Halk Oyunları Eğitmeni Harun Kocakurt ile Edremit Devlet Hastanesinde görevli Cildiye Uzmanı Şafak Arslan'ın düğününde de keşkek dövülmesi bir kez daha davul klarnet eşliğinde yapıldı. Keşkek geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Damat Harun Kocakurt, "Gençlerle birlikte keşkeğimizi dövdük. Allah'a şükür güzel bir gün. Bu gün yağmur da yağdı. Keşkeği köylümüze ve konuklara ikram ettik. Düğünümüze katılan dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.