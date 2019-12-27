Balıkesir'de DEAŞ operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de DEAŞ operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak'ın Anbar kentinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir'de DEAŞ operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak'ın Anbar kentinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak'ın Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde 10'u kent merkezi biri de İstanbul'da olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Balıkesir, Anbar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı
16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı Masaj salonunda fuhuş yaptırdılar, müşterileri internetten buldular! İzmir'de bilinçli kaza yapıp sigorta şirketlerini dolandıran suç örgütüne operasyon

Son Dakika Haberleri
13:56 Bakan Turhan: "Bizi içimizden bölmek, ayrıştırmak isteyen güçlerin oyunlarına düşmeyelim" - Son Dakika
13:56 Adıyaman'da temizlik işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
13:56 Erzurum'da yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
13:55 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması - Son Dakika
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Gebze'ye hareket etti - Son Dakika
13:12 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Son Dakika
12:40 Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 14:01:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de DEAŞ operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]