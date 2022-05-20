Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

20.05.2022 14:55
Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

BALIKESİR'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin, DEAŞ terör örgütü içinde, çatışma bölgelerinde 'savaşçı' konumunda silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Savcılığın yakalama kararının ardından sabah saatlerinde şüphelilerin kaldıkları adreslere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el koyulurken, 3 kişi de gözaltına alındı.


Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıkesir, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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