Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak'ın Anbar kentinde örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 11 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak'ın Anbar kentinde örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 11 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak'ın Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalananların arasında örgütün daha önce Anbar kenti il sorumlusu olan bir kişi ile, iki askeri sorumlu, bir lojistik sorumlusu, bir patlayıcı uzmanı ve savaşçıların da bulunduğu öğrenildi.

Örgütte il sorumlusu olarak görev yapan zanlının sözde "hakim" olarak da bir dönem faaliyet gösterdiği, Balıkesir'de bulunan Irak uyruklu kişilerin sorunlarını çözdüğü ve örgütle aktif olarak görüştüğü belirtildi.

Balıkesir, Anbar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de bilinçli kaza yapıp sigorta şirketlerini dolandıran suç örgütüne operasyon
Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdılar Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı Balıkesir Büyükşehir yerli otomobile geçecek

Son Dakika Haberleri
22:30 Demokrasi Müzesi'nin ilk ağacını Aydın Valisi Köşger dikti - Son Dakika
22:30 CHP Çubuk İlçe Başkanı Çokcan güven tazeledi - Son Dakika
22:25 Memur-Sen Başkanı Yalçın, 'Eğitime Bakış' dergisinin etkinliğine katıldı - Son Dakika
22:24 YPG'ye katılan İngiliz'in babası gözaltına alındı - Son Dakika
22:24 Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:32:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]