Balıkesir'de define satıcıları yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri ellerinde bulunulan tarihi eserleri satmaya kalkan 2 kişiyi yakaladı. Jandarma ekipleri operasyonda 1 vazo ile 183 sikke ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet ve Tarihi Eser Kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde ellerinde bulundurdukları tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen sikkeleri satmaya çalıştığı tespit edilen S.Ö. ve İ.Ç. isimli şahısların aracında yapılan aramada; tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 1 adet vazo ve 183 adet sikke ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulmuş olup, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR