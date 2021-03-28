Balıkesir'de denetimler sürüyor - Son Dakika

Salgının yayılımını engellemek hedefiyle uygulanan Pazar günü sokağa çıkma yasağına Balıkesirli vatandaşlar özen gösteriyor. Şehrin birçok noktasında görev alan kolluk kuvvetleri sıkı bir denetim uyguluyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla beraber Balıkesir'in işlek cadde ve sokakları sessizliğe hakim oldu.

BALIKESİR - Çok yüksek riskli il grubunda bulunan Balıkesir'de uygulanan Pazar günü sokağa çıkma yasağı denetimleri devam ediyor.

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