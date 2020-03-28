Balıkesir'de denetimler ve uyarılar artırıldı - Son Dakika

Balıkesir'de denetimler ve uyarılar artırıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, araç sürücülerini koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınan ek tedbirleri açıklamasının ardından denetimler artırılırken, Balıkesir'de de giriş ve çıkışlarında kolluk kuvvetleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarında başta yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kontroller ve uyarılar yapıldı. Edremit ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki kontrol noktasında da sürücüler salgına karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirildi. Ekipler sürücülere 'Koronavirüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında öncelikle kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. 'Bu yolculuk sizin için gerçekten gerekli ve şart bir yolculuk mu" Kendinize bu soruyu sorun ve yola lütfen buna göre çıkın. Bu kapsamda sosyal mesafeye mümkün mertebe en yüksek değerle dikkat etmenizi istiyoruz. Bildiğiniz gibi bu hastalık ilk size, sonra yakın çevrenize ve bütün sevdiklerinize bulaşıyor ve maalesef bütün sonuçlar çok hafif atlatılmıyor. Kendinize dikkat etmenizi istiyor ve hayırlı yolculuklar diliyoruzö şeklinde uyarıda bulundu.

Alınan önlemler ve uyarıları yerinde bulduklarını belirten Arif Söğüt, 'Tabi dikkat ediyoruz. Uyarılar ve uygulamalar için de görevlilere ve devletimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağızö dedi. Uygulamalar sırasında durdurulan araç sürücüsü Doktor Mehmet Ali Bolluk ise, her maskenin işe yaramayacağı ve doğru maske kullanılması konusunda vatandaşların daha bilinçli olması gerektiğini ifade ederek, 'Kesinlikle yerinde ve güzel uyarılar yapılıyor. Ama maske konusunda vatandaşları doğru maske kullanılmadığını düşünüyorum. Bunların daha iyi anlatılmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Panik havasında korkuya da gerek olmadığını düşünüyorumö şeklinde konuştu.