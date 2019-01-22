Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Onarıyor

Balıkesir'de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Onarıyor

1 saat önce

Balıkesir'de denetimli serbestlik hizmetleri kapsamındaki yükümlüler okullarda tadilat çalışmalarına katıldı.

Balıkesir'de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Onarıyor, System.String[]
Balıkesir'de denetimli serbestlik hizmetleri kapsamındaki yükümlüler okullarda tadilat çalışmalarına katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir'de belirlenen 5 okul için görevlendirilen 49 yükümlü bakım ve onarım çalışması yaptı.

Öte yandan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Tanrıtanır, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şahin, Denetimli Serbestlik Müdürü Haldun Ecevit Onur, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Solak ve Altıeylül İlçe Mili Eğitim Müdürü İbrahim Çelik ile diğer yetkililer, General Kemal Ortaokulunda yükümlüler tarafından yapılan çalışmaları inceledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Harçlığını Arkadaşıyla Paylaşan Küçük Çocuk Herkesi Ağlattı Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ankara'da Eylem Yaptı

Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'a Tepki Gösterip Vatandaşları Uyardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 18:53:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Onarıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]