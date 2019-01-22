Balıkesir'de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Onarıyor
1 saat önce
Balıkesir'de denetimli serbestlik hizmetleri kapsamındaki yükümlüler okullarda tadilat çalışmalarına katıldı.
Balıkesir
'de denetimli serbestlik hizmetleri kapsamındaki yükümlüler okullarda tadilat çalışmalarına katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir'de belirlenen 5 okul için görevlendirilen 49 yükümlü bakım ve onarım çalışması yaptı.
Öte yandan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Mehmet Akif Tanrıtanır, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız
, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şahin
, Denetimli Serbestlik Müdürü Haldun Ecevit Onur, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Solak
ve Altıeylül
İlçe Mili Eğitim Müdürü İbrahim Çelik
ile diğer yetkililer, General Kemal Ortaokulunda yükümlüler tarafından yapılan çalışmaları inceledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:28 Kaynak: AA
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