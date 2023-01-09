Marmara Denizi 'nde hareketsiz bir kişinin olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Marmara Denizi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BALIKESİR - Denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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