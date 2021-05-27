BALIKESİR - Denizde kaybolduğundan şüphelenilen 84 yaşındaki kişi aranıyor - Son Dakika

BALIKESİR - Denizde kaybolduğundan şüphelenilen 84 yaşındaki kişi aranıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde serinlemek için denize giren ve kaybolduğu tahmin edilen kişi için arama çalışması yapılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde serinlemek için denize giren ve kaybolduğu tahmin edilen kişi için arama çalışması yapılıyor. Dün öğle saatlerinde Altınkum Mahallesi plajında denize girmek için evinden ayrıldığı öğrenilen Bayram Kirpi (84) geri dönmeyince akşama doğru polise kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Edremit Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince arama başlatıldı. Havadan helikopter ve denizden botla yürütülen çalışmalara, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği Sualtı Suüstü Arama Kurtarma Timi de dalgıç ekipleriyle destek veriyor. Sahilde Bayram Kirpi'ye ait motosiklet ile bazı eşyalarının bulunduğu öğrenildi. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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