Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de denize giren genç boğuldu
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Balıkesir'de denize giren genç boğuldu

21 dakika önce

Ayvalık ilçesinde 18 yaşındaki Ulaş Güngör, denizde boğuldu.

Balıkesir'de denize giren genç boğuldu, System.String[]
Ayvalık ilçesinde 18 yaşındaki Ulaş Güngör, denizde boğuldu.
İzmir'in Bergama ilçesinden bayram tatili için Ayvalık'a gelen Güngör, arkadaşlarıyla Sarımsaklı'daki halk plajında denize girdi.
Kıyıdan uzaklaşan genç, bir süre sonra yardım çağrısında bulundu.
İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, genci kıyıya çıkardı.
İlk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Güngör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:45 Kaynak: AA
İzmir, Sarımsaklı, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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