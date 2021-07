Balıkesir'de denize ulaşımı engellenen site sakinleri yol kapattı - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ören Mahallesindeki Dilek Evleri Sitesi sakinleri, denize ulaşımlarının engellendiği gerekçesi ile eylem yaparak yol kapattı. Ellerinde "Denize geçiş hakkımız engellenemez" yazılı pankart taşıyan kalabalık kısa bir süre Uğur Caddesini trafiğe kapatırken, kazandıkları mahkeme karanının uygulanmasını istedi.

Burhaniye'de 1980 yılında hizmete giren 184 haneli Dilek Evleri Sitesini denize ulaştıran yol güvenlik gerekçesi ile 15 yıl önce kapatıldı. O günden bu yana Belediyenin öncülüğünde açılan mahkemeyi kazanan site sakinleri bir türlü denize giden yolun açılmasına muvaffak olamadı. Eskiden denize 15-20 metrelik yoldan gidip gelen vatandaşlar, bu yolun kapanması ile 700 metre yol yürümek zorunda kaldı. Sitede oturan özellikle yaşlı vatandaşlar denize gidip gelmekte zorlandıklarını anlatırken, yollarının açılması için eylem yaptı.

Site önünde toplanan kalabalık ellerinde pankartlarla Uğur Caddesini trafiğe kapattı. "Denize geçiş hakkımız engellenemez ve Kemal başkan yolumuz aç" sloganları atan kalabalık eylemin ardından sessizce dağıldı..Denize gidip gelirken düştüğünü anlatan 94 yaşındaki Halil Değirmenci, " Biz burayı açtığımız zaman 55 yaşlarında insanlar idik. Ama, bu gün 94 yaşında bir insan denize giderken yerlerde düşüyor. Eğer insansanız. insana karşı bir saygınız varsa bu yolu açın. Bu yolu açmak bizim hakkımız." dedi.

72 yaşındaki Semih Dülger de," Mahkeme süreci sonunda askeriye kendi açtığı mahkemeyi kaybetti. Çünkü kamuya ait bir alanı zapt etmek istiyordu Kendi üzerine almak istiyordu. Bu davayı kaybettiklerine göre bizim yolumuzun açılması gerekir. Ama inatla, her nedense her ne hikmetse açmamakta ısrar ediyorlar. Biz belki gençken uzun bir yol yürüyebiliyorduk. Ama, artık bundan sonra bu bizim için daha da zorlaştı. Biz yolumuzun açılmasını talep ediyoruz" dedi. Dilek Evleri Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çokgider ise," Burası 184 haneli Burhaniye Ören'e bağlı Dilek Evleri Sitesi. Buradan biz denize ulaşıyorduk. Fakat askeri kamp yolumuzu kapatarak bizim denize ulaşmamıza mani oldu. Belediye ile Milli Savunma Bakanlığı mahkemeleşti. Bu mahkemeyi kaybettiler Kaybetmesine rağmen belediye başkanını çeşitli bahanelerle oyalayarak yolun açılmasına engel oluyorlar. Biz bunu Cimer'e de bildirdik. Ama, ona rağmen gene bir gelişme yok. Yaşlılarımız var. 80-90 yaşında. Ben kendim 67 yaşımdayım. Denize ulaşmak için 1,5 kilometre yol gidip geliyoruz Biz bir an önce Milli Savunma Bakanlığının mahkeme kararlarını uygulamasını istiyoruz" dedi. - BALIKESİR