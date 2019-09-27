Balıkesir'de deprem
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Balıkesir'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
Balıkesir'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgilere göre Balıkesir'in Kocaavşar mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.03'de meydana gelen deprem bir çok bölgede hissedildi. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak belirlendi. - BALIKESİR
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