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Balıkesir'de deprem

27 dakika önce

Balıkesir'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Balıkesir'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgilere göre Balıkesir'in Kocaavşar mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.03'de meydana gelen deprem bir çok bölgede hissedildi. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak belirlendi. - BALIKESİR

Kandilli Rasathanesi, Kocaavşar, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
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