Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de deprem anında yaşanan panik kamerada
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Balıkesir'de deprem anında yaşanan panik kamerada

6 saat önce

Balıkesir'de yaşanan deprem anında bir kahvede oyun oynayan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.

Balıkesir'de deprem anında yaşanan panik kamerada, System.String[]

Balıkesir'de yaşanan deprem anında bir kahvede oyun oynayan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.


Depreme kahvede yakalanan vatandaşlar depremin hissedilmesi ile birlikte masaların altlarına saklandı. Bazı vatandaşların ise kendilerini dışarı attığı görüldü. - BALIKESİR

Balıkesir, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
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