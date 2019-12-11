Balıkesir'de deprem nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor

Balıkesir'in Edremit ilçasinde deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor. Birçok vatandaş ise akaryakıt istasyonlarına giderek araçlarının depolarını doldurmak istedi. Akaryakıt istasyonlarında yoğunlaşan vatandaşlar sürücüler nedeniyle buralarda yoğunluk oluştu.