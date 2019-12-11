Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de deprem nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor
Son Dakika Güncel Balıkesir'de deprem nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor - Son Dakika

Balıkesir'de deprem nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçasinde deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor.

Balıkesir'in Edremit ilçasinde deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor. Birçok vatandaş ise akaryakıt istasyonlarına giderek araçlarının depolarını doldurmak istedi. Akaryakıt istasyonlarında yoğunlaşan vatandaşlar sürücüler nedeniyle buralarda yoğunluk oluştu.

Balıkesir'de deprem nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor

Balıkesir, Edremit, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:17 Kaynak: DHA
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