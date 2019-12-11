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Balıkesir'de deprem nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçasinde deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:17 Kaynak: DHA
Balıkesir'in Edremit ilçasinde deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor. Birçok vatandaş ise akaryakıt istasyonlarına giderek araçlarının depolarını doldurmak istedi. Akaryakıt istasyonlarında yoğunlaşan vatandaşlar sürücüler nedeniyle buralarda yoğunluk oluştu.
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