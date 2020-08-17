Balıkesir'de deprem riskli okulun yıkımı tamamlandı - Son Dakika

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Sakarya İlkokulu'nun yıkımı tamamlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılacak okulun temelinin yakında atılacağı öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Sakarya İlkokulu'nun depreme karşı yenilenmesi amacıyla yıkımı gerçekleştirildi. Yeni bina hem depreme karşı güvenli olacak hem de öğrencilere çevreci bir binada eğitim alma imkanı sunacak.

'ÖRNEK BİR EĞİTİM YUVASI OLACAK'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, geçen mayıs ayında imzalanan protokol çerçevesinde, okulun depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldığını hatırlattı. Yılmaz, yeni okulun 24 derslikli ve 4 kat olarak planlandığını belirterek, "4 bin 26 metrekare alan üzerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek. Her detayının yeni eğitim yaklaşımlarına uygun olarak planlandığı okulun bahçesi, çocukların spor yapıp keyifli vakit geçirebilecekleri şekilde olacak. Okul alanının sadece yüzde 20'lik kısmı yapılaşma, kalan yüzde 80'lik kısmı açık alan olarak planlandı. Yeni projede okul sadece depreme dayanaklı hale gelmeyecek aynı zamanda; modern derslikler, atölyeleri, spor sahaları, sergi alanı gibi sosyal, kültürel ve sportif imkanlarıyla örnek bir eğitim yuvası olacak. Yenilenen okulda öğrenciler hem depreme karşı daha güvenli hem de çevreci bir binada eğitim alma imkanına kavuşacak. Okulun temelinin önümüzdeki günlerde atılması planlanıyor" dedi.