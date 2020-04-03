Balıkesir'de dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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Balıkesir'de dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
6 saat önce
Balıkesir'in Erdek ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sanayi Sitesi yönüne giden Engin Özdemir (26) idaresindeki 16 ZV 878 plakalı otomobil dereye düştü.
112 Acil Servis ekibince Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:52 Kaynak: AA
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