Balıkesir'de Develer Güreşti
22 dakika önce
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde deve güreşi etkinliği gerçekleştirildi.
Balıkesir
'in Gömeç
ilçesinde deve güreşi etkinliği gerçekleştirildi.
Gömeç'in Karaağaç
Mahallesi'nde düzenlenen güreşlere bölge genelinden 140 deve ve sahibi katıldı.
Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan
, yaptığı konuşmada, deve güreşi kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün geleneksel güreşlerimizin üçüncüsünü yapıyoruz. Çok sayıda pehlivan deve katıldı. Çok güzel güreşler oldu. Bu kültürü yaşatmaya kararlıyız. Güreşlerimize katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği güreşlerde renkli görüntüler ortaya çıkarken, dereceye giren deve sahiplerine ödül verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:02 Kaynak: AA
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