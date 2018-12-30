Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Develer Güreşti

Balıkesir'de Develer Güreşti

22 dakika önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde deve güreşi etkinliği gerçekleştirildi.

Balıkesir'de Develer Güreşti, System.String[]
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde deve güreşi etkinliği gerçekleştirildi.

Gömeç'in Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen güreşlere bölge genelinden 140 deve ve sahibi katıldı.

Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, yaptığı konuşmada, deve güreşi kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün geleneksel güreşlerimizin üçüncüsünü yapıyoruz. Çok sayıda pehlivan deve katıldı. Çok güzel güreşler oldu. Bu kültürü yaşatmaya kararlıyız. Güreşlerimize katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği güreşlerde renkli görüntüler ortaya çıkarken, dereceye giren deve sahiplerine ödül verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:02 Kaynak: AA

Kazım Arslan, Karaağaç, Gömeç, Balıkesir, Kültür Sanat
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