Balıkesir'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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